Keine Gemeinde hat eine so hohe Dichte an Gemeinderätinnen und Gemeinderäten wie Tschanigraben. Praktisch jeder achte Dorfbewohner sitzt auch im Gemeinderat. Dienstagabend tagte das Dorfparlament wieder. Es gibt neun Gemeinderäte – fünf Frauen und vier Männer. Die kleinste Gemeinde des Landes hat den höchsten Frauenanteil, erklärte der Bürgermeister Ernst Simitz (SPÖ), weil auf der Liste vor der letzten Gemeinderatswahl viele Frauen aufgestellt waren – und die Wähler haben so entschieden.

„Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, aber es wird über jedes Thema diskutiert. Ich habe schon das Gefühl, dass von den Männern, die Meinung der Frau akzeptiert wird“, so Hilda Simitz, die seit 2017 Gemeinderätin ist. „Die ältere Generation hat vielleicht schon Schwierigkeiten damit gehabt, dass jetzt Frauen im Gemeinderat sitzen und das Sagen haben. Mit der neuen Generation ist das leichter“, sagte Margarete Weidinger-Schnecker, Gemeinderätin seit 1997.

ORF

Kurze Sitzungen

Der Bürgermeister- und auch Vizebürgermeistersessel sind in Tschanigraben immer noch in Männerhand. Die Kontrolle der Gemeindefinanzen jedoch obliegt den Frauen. „Ich habe sogar einen Kurs besucht, damit alles richtig abgewickelt wird“, so Christine Jost, die Gemeinderätin und Kassaprüferin ist.

Alle Beschlüsse bei der gestrigen Gemeinderatssitzung sind einstimmig – was in Tschanigraben meistens der Fall ist. Die Sitzung ist bereits nach einer Stunde vorbei – dafür dauert die Nachsitzung meist länger. „Wir sitzen beisammen und besprechen den Tag und das Dorfgeschehen. Da dürfen wir auch ein Glas Wein trinken“, so Jost. Im frauendominierten Gemeinderat von Tschanigraben wird also kaum gestritten – es regiert die Harmonie. Burgenlandweit beträgt der Frauenanteil im Gemeinderat rund 25 Prozent.