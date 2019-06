Gemeinsam mit dem Stadtmarketing will der Oberpullendorfer Gemeinderat die Bezirkshauptstadt künftig nachhaltig aufwerten. In mehreren Workshopfs werden derzeit Ideen und Lösungsansätze erarbeitet. „Oberpullendorf soll lebendig sein und soll pulsieren und Anziehungskraft haben“, so Bürgermeister Rudolf Geißler (ÖVP). Man wolle sympathisch auf die Leute wirken und Wohnqualität bieten.

Schwerpunkte: Ortskern, Verkehr und Stadtbild

Die drei wichtigsten Bereiche für Neuerungen seien die Wirtschaft, mit einer Belebung des Ortskernes sowie auch der Verkehr und das Stadtbild. Die Schaffung neuer Parkplätze fällt unter den Themenschwerpunkt Verkehr. Vizebürgermeisterin Elisabeth Trummer von der SPÖ möchte auch die Bevölkerung in die Prozesse mit einbinden. „Es sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden“, so Trummer. Erste Ergebnisse gibt es bereits. Ab August soll im Ortszentrum voraussichtlich ein neuer, befestigter Parkplatz zur Verfügung stehen.

Das Themenfeld Stadtbild bedeutet für Bügermeister Geißler mehr als nur Sauberkeit und gepflegte Grünflächen in der Stadt. Es gehe auch darum, wie man nach Außen hin auftreten wolle und welches Image man der Bevölkerung die hier wohne, aber auch den Touristen und Besuchern vermitteln wolle, so Geißler.

Videoüberwachung gegen Vandalismus und Lärm

Wofür Oberpullendorf schon seit langem steht, ist das Nachtleben. An Freitagen und Samstagen zieht die Bezirkshauptstadt aufgrund der vielen Lokale und Diskotheken zahlreiche Nachtschwärmer an. Dadurch sind auch Sachbeschädigungen und Lärmbelästigungen keine Seltenheit. Diese Probleme wolle man nun mit Videoüberwachung in den Griff bekommen. Ein weiteres Projekt, dass im Zuge der Initiative dafür sorgen soll, dass Oberpullendorf bis zum Jahr 2025 wieder aufblühen soll, wie es heißt.