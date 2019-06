Gericht

Prozess gegen mutmaßlichen Gewalttäter

In Eisenstadt geht es am Mittwoch bei einem Prozess um körperliche Gewalt in einer Beziehung. Angeklagt ist ein 27-jähriger Mann. Er soll vergangenen Jänner in Marz (Bezirk Mattersburg) seine Lebensgefährtin attackiert und verletzt haben.