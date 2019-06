Politik

ÖVP Burgenland geht auf Sommertour

Unter dem Titel „Der Sommer wird türkis“ hat die ÖVP Burgenland am Dienstag ihre Pläne bis zur Landtagswahl im Jänner präsentiert. Spitzenkandidat Thomas Steiner will alle 171 burgenländischen Gemeinden besuchen und mit den Menschen in Kontakt treten.