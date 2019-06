Die vierköpfige Familie aus Wien war am Sonntag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der B50-Burgenlandstraße bei Steinberg-Dörfl in Richtung Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf in der entgegengesetzten Richtung.

Die 68-Jährige geriet dann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in weiterer Folge frontal in das Auto der vierköpfigen Familie aus Wien. Alle Insassen waren angeschnallt. Die beiden Söhne der Familie, zwei Jahre und vier Monate alt, saßen vorschriftsmäßig in ihren Kindersitzen im hinteren Teil des Fahrzeuges.

Frontalcrash: 68-Jährige geriet auf Gegenfahrbahn

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 68-jährigen Frau in den Straßengraben geschleudert. Das Auto der Familie kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die 68-Jährige sowie die 34-jährige Beifahrerin des Wiener Pkw erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Beide mussten mit Notarzthubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der 40-jährige Familienvater sowie die beiden Kinder, im Alter von zwei Jahren und vier Monaten, mussten vorsichtshalber zur Beobachtung ins Spital.

Landespolizeidirektion Burgenland

Alko-Lenker mit Roller gestürzt

Am Sonntagabend wurde die Polizei im Stadtgebiet von Mattersburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem Roller in einen vorschriftsmäßig abgestellten Pkw gekracht. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 41-Jährige gab an, dass ihn ein Pkw abgedrängt habe, woraufhin er in das abgestellte Auto gekracht sei. Zeugen gaben allerdings an, dass der Mann ohne jegliche Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam.

Im Zuge der Befragungen nahmen die Beamten in weiterer Folge Alkoholgeruch wahr. Ein Alkovortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde daraufhin aggressiv und begann die Beamten zu beschimpfen. Einen Test am Alkomaten verweigerte er vehement. Außerdem konnte er weder Führer- noch Zulassungsschein vorweisen. Der 41-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er wird nun wegen Alkohol am Steuer, Verweigerung eines Alkomatentests sowie aggressivem Verhalten und Anstandsverletzung bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg angezeigt.