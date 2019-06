Der Mann wird verdächtigt, zu Beginn der Woche Familienmitglieder von Doskozil am Telefon belästigt zu haben. Laut „Heute“ soll der Steirer dabei Aussagen wie „I ram erm auf die Seiten“ getätigt haben. Die Verwandten haben daraufhin Doskozil über die Bedrohungen informiert, dieser schaltete die Polizei ein.

Cobra-Einsatz am Wohnort des Verdächtigen

Dank Rufdatenauswertung konnten die Ermittler rasch feststellen, wer die Morddrohung ausgesprochen hat. Die Polizei nahm mit Unterstützung der Cobra den Mann an seinem Wohnort in der Oststeiermark fest. Mitterweile befindet er sich in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.

Der 52-jährige Steirer ist wegen diverser Gewaltdelikte bereits einschlägig vorbestraft. Gegenüber dem ORF Burgenland bestätigt Landespolizei-Sprecher Helmut Marban den Sachverhalt, sowie dass es eine Verhaftung gegeben hat. Ob ein politisches Motiv vorliegt, ist laut „Heute“ allerdings noch nicht geklärt.

Der Fall sei noch nicht abgeschlossen, es seien noch Erhebungen im Gange, so Marban Freitagfrüh im Interview mit Radio-Burgenland-Moderator Günter Welz. „Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran“, so Marban.