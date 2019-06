Der Parndorfer Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA) bezeichnet das Hotel „Pannonia Tower“ als Wahrzeichen der Gemeinde. Zum runden Geburtstag wurde das Wahrzeichen renoviert und erweitert. Rund acht Millionen Euro wurden investiert, das Hotel verfügt nun über 198 Zimmer.

ORF

Mit der Auslastung ist man in Parndorf sehr zufrieden: „Ich habe mir die Auslastung gewünscht, die wir jetzt haben. Das war auch der Grund, wesewegen wir ausgebaut haben. Wir haben gesehen, dass sich der Standort sehr positiv entwickelt und wir die Kapazitäten gut verkaufen können“, sagt Eigentümer Philip Kelemen.

Petschnig vom Wirtschaftsstandort Parndorf überzeugt

Die Pläne für die nächste Ausbaustufe liegen ebenfalls bereits in der Schublade. Es besteht die Option, das Hotel um 300 zusätzliche Zimmer zu erweitern. „Ich bin überzeugt, dass sich weitere Betriebe ansiedeln werden. Das heißt: Konferenzen, Seminare – alles, was ein Hotel dieser Größe braucht, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist hier in Parndorf gegeben“, so Tourismus-Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

Einziger Wermutstropfen für die Betreiber: Die gute Auslastung ist auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. In unmittelbarer Nachbarschaft baut eine internationale Kette ein Hotel mit 135 Zimmern.