Die Sperre der Ödenburgerstraße vom Zentrum stadtauswärts gilt ab Montag, den 1. Juli. Für die Gegenrichtung – also für alle, die vom Kreisverkehr stadteinwärts unterwegs sind – gibt es außer einer Tempo-Beschränkungen, keine Einschränkungen.

Vorbereitungen für neue Ampelanlage

Man habe nach vielen Jahren mit dem Land eine Einigung erzielt, dass man im Bereich der Lobzeile, Wirtschaftskammer, Gesundheitszentrum eine Ampelanlage errichte, erklärte der Eisenstädter Bürgermeister, Thomas Steiner (ÖVP). Damit solle die Straße sicherer und der Verkehrsfluss besser werden. In Vorbereitung für dieses Projekt, das im Sommer 2020 umgesetzt werden soll, werden heuer der Wasserleitungsverband und die Energie Burgenland die notwendigen Erneuerungen bei den Leitungen und Kabeln vornehmen, so Steiner.

Zwei mobile Ampeln auf Umleitung

Der Verkehr wird zwischenzeitlich durch die Stadt geleitet, vorbei an der Volksschule. Zwei mobile Ampelanlagen sollen in diesem Bereich für mehr Sicherheit sorgen. Seit wenigen Tagen wird bereits der Gehsteig auf der Ödenburgerstraße stadtauswärts aufgegraben. Der Wasserleitungsverband und die Netz Burgenland verlegen dort bereits ihre neuen Leitungen. Er erwarte kein Verkehrschaos, so Steiner. Das sei ja nicht das erste große Verkehrsprojekt, das man umsetze.

Die Bauarbeiten und die einseitige Straßensperre auf der Ödenburgerstraße sollen Anfang September rechtzeitig zu Schulbeginn abgeschlossen sein. Erst im kommenden Frühjahr will die Landestraßenverwaltung den Belag auf der Ödenburgerstraße erneuern.