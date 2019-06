Trotz intensiver Bemühungen, wie der Verein in einer Aussendung betont, ist es nicht gelungen Hayden Lescault für die kommende Saison erneut zu verpflichten. Er wird die Gunners definitiv verlassen und ins Ausland wechseln. Das habe Lescault noch vor Ablauf der vertraglich geregelten „buy out“-Frist mitgeteilt.

„Diese Optionen können wir in Oberwart nicht bieten“

Es sei schade, dass man Lescault verliere, so Gunners-Präsident Thomas Linzer. „Er hat sich in Oberwart sehr gut entwickelt und spätestens bei der Auszeichnung zum MVP (Anmerk: wertvollster Spieler) war klar, dass es für uns schwer sein wird ihn noch ein weiteres Jahr in Oberwart zu halten. Er hat im Ausland Optionen, die wir ihm in Oberwart nicht bieten können“, sagte Linzer.

Außerdem wurden die Verträge von Dwaine Miner und Justin Coleman seitens des Vereines nicht verlängert. Die Zukunft von Chris Tawiah und Andrius Mikutis sei derzeit noch ungewiss, wie der Verein mitteilt. Hier wolle man in den kommenden Tagen, jedoch bis spätestens Ende Juni, eine Entscheidung treffen, heißt es.