Chronik

ÖGB will „Beratung gegen Lohndumping“ fortsetzen

Im Rahmen des Projekts „Beratung gegen Lohndumping“ hat der Österreichische Gewerkschaftsbund in den vergangenen zwei Jahren ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in deren Muttersprache, über ihre Rechte aufgeklärt. Ende Juni läuft das Projekt aus, der ÖGB will aber weiter auf diese Beratung setzen.