„MENSCHEN MIT GESCHICHTE(N)“

Alte Schulsachen als Erinnerungsstifter

Mit Rechenschieber, Schiefertafel und Griffel können die Schülerinnen und Schüler von heute gar nichts mehr anfangen, denn jetzt sitzen sie mit Laptop und Tablet in der Klasse. In der Jubiläumsausstellung in Schlaining erinnern alte Schulsachen an die Schule von früher.