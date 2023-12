Technik hilft Ella beim Lesen

Ella hat nach eine Erkrankung mehr und mehr an Sehkraft verloren. Derzeit liegt ihre Sehleistung bei zwei Prozent. Sie geht gerne zur Schule und mag auch die Lese-Hausübung. Seit Kurzem hat sie eine Braillezeile für den PC daheim. Diese wird mit dem Computer verbunden und überträgt den Text vom Bildschirm in Blindenschrift.

Herausforderung für die ganze Familie

„Es ist jeden Tag eine Herausforderung“, sagte Ellas Mutter, Christine Sommer. Schon allein um die Hilfsmittel zu beantragen, sei es immer schwierig, von Behörde zu Behörde zu rennen oder auch in der Schule jemanden zu finden, der Ella unterstütze. Es gebe aber den Verein ÖZIV für Menschen mit Behinderungen, der sehr unterstützt habe und auch bei „Licht ins Dunkel“ für die Familie angesucht habe.

Unterstützung in der Schule wichtig

Die Schulassistenz ist 16 Stunden pro Woche, die Sehbehinderten- und Blindenlehrerin ist zehn Stunden pro Woche an Ellas Seite. Für Ellas Eltern ist das zu wenig. Für die Kinder sei die Unterstützung schon sehr wichtig, weil sie sonst schon in sehr jungen Jahren in eine Spezialschule wie das Bundesblindeninstitut gehen und vielleicht in einem Internat leben müssten, erklärte die Sehbehinderten- und Blindenlehrerin Andrea Steiner: „So können die Kinder doch zu Hause bei ihrer Familie leben und werden integrativ betreut.“

Ella habe erst im letzten Jahr mit der Brailleschrift begonnen, erzählte Volksschullehrerin Elke Pimiskern. Wenn Ella mit der Braillezeile vorlese, seien immer alle Augen auf sie gerichtet, weil es so unglaublich sei, dass sie mit ihren Fingerspitzen lesen könne. „Dafür wird sie ganz einfach bewundert“, so Pimiskern. Ellas Lieblingsfach in der Schule ist Mathematik: „Man kann darin sehr viel lernen und man wird da sehr schlau.“ Auch Musik zählt zu den Favoriten der Neunjährigen. Sie lernt seit zwei Monaten, Posaune zu spielen.