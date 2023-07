Familienbande über Kontinente

Ashley Solmer-Hantho kommt aus Kanada und einer ihrer Großväter stammte aus Klingenbach. Ihre Familie ließ die Verbindung ins Burgenland nie abreißen. Vor kurzem war Ashley gemeinsam mit ihrem Mann Karl und ihrer eineinhalbjährigen Tochter Kameron auf Familienbesuch in Klingenbach. Schon ihrem Vater sei es wirklich wichtig gewesen, mit ihr und ihren Schwestern in die alte Heimat seines Vaters zu kommen. „Wir durften unsere Familie hier kennenlernen“, erzählte Solmer-Hantho.

Ron Solmer: Im Herzen auch Österreicher

Bei dem Besuch trafen vier Generationen aufeinander. Im kommenden Jahr wollen auch Ashleys Eltern wieder ins Burgenland kommen. Deren Traum wäre die kanadisch-österreichische Doppel-Staatsbürgerschaft. Ashleys Großvater war 1926 im Alter von zwölf Jahren nach Kanada ausgewandert. „Wir sind Kanadier, aber im Herzen sind wir genauso Österreicher“, sagte Ron Solmer bei einem Skype-Telefonat. Seiner Meinung nach sei nichts so wichtig wie zu wissen, woher man komme. „Denn das definiert, wer man ist“, erklärte Solmer.

Solmer informierte sich vor zwei Jahren auch in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining über burgenländische Auswandergeschichten. Ein Exponat ist zum Beispiel eine Uhr, die von Amerika-Auswanderern aus Gerersdorf wieder zurück ins Burgenland gebracht wurde – die Uhr ist viel mehr als ein Zeitmesser, sie ist ein Stück Geschichte. „Die Geschichte hier ist im Gegensatz zu Kanada ein paar Jahrhunderte älter“, meinte Ashley Solmer-Hantho: "Ich finde, dass es hier in Klingenbach so eine schöne Gemeinschaft gibt – auch in der Familie. Jeder hilft jedem. Jeder ist für den anderen da. Das ist wirklich sehr besonders.

Klingenbach-Community in Kanada

Auch andere Verwandte bauten sich in den 1920er-Jahren in Kanada ein neues Zuhause aufgebaut. Die Klingenbach-Community in Kelowna, in der Provinz British Columbia wächst mit jeder Generation. Gegenseitige Besuche finden seit den 1960er-Jahren regelmäßig statt – ein starkes Familienband.