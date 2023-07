Abenteuer und Extrembergsteiger Hans Goger

2005 stand Hans Goger nach einem Alleingang auf dem Dach der Welt, auf dem Mount Everest – als erster und bisher einziger Burgenländer. Ein Foto, das daran erinnert, ist in der Landesausstellung auf Burg Schlaining zu sehen. „Es ist jetzt sieben Jahrzehnte her, dass der Mount Everest, der höchste Berg der Welt, erstbestiegen wurde. Und ich bin nach wie vor natürlich sehr, sehr stolz, dass ich in dieser Geschichte auch einen kleinen Teil spiele. Der einzige Burgenländer, der dort oben gewesen ist. Das war wirklich eine der schönsten Sachen, die ich je erlebt habe. Allein am höchsten Gipfel der Welt zu stehen. Und ich bin da vielleicht zehn Minuten voller Befriedigung gestanden“, erinnert sich Goger.

Im Brotberuf ist Hans Goger, Jahrgang 1965, Masseur. Seine Freizeit widmet er dem Bergsteigen und dem Reisen in ferne Länder. Ihn interessieren fremde Kulturen, Land und Leute.

Hilfsprojekt in Nepal

In Nepal gründete er eine Schule. Den Bau finanzierte er mit Spenden, gemeinsam mit seinen Freunden Maximilian Igler und Niklas Koller, beide auch aus Wolfau. Den Anstoß dazu gab das große Erdbeben in Nepal 2015.

"Da habe ich mir gedacht, mitten im Epizentrum, in der Provinz Gorka, da gibt es eine Region, wo alles liegt. Das Erdbeben hat alles einfach platt gemacht und dort bauen wir eine Schule. Das zumindest die Kleinen, die ja die Zukunft dieses Landes sind, die irgendwann dort als Krankenschwester, als Lehrer, als Arzt vielleicht sogar arbeiten sollen, die sollen hier in unsere Schulen – wir haben sie deshalb auch die „Burgenlandschule“ genannt – die sollen hier ihre ersten Schritte machen. Sein nächstes Ziel: Im Dezember führt Hans Goger eine Gruppe auf den Kilimandscharo in Afrika.