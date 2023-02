Paralympics-Teilnehmer Georg Tischler

Als Georg Tischler nach einem Motorunfall die Diagnose Querschnittlähmung erhielt, holte er sich mit Sport aus dem Tief. Der Golser wurde 2010 als Österreichs Behindertensportler des Jahres geehrt. Im selben Jahr wurde Tischler Europameister im Kugelstoßen, und dreifacher Staatsmeister. Seine Trophäe ist auf Burg Schlaining zu sehen.

ORF

Koller: Sport baut Barrieren ab

Ob Paralympics, Special Olympics oder einfach nur Hobbysport: Sport verbindet Menschen mit und ohne Behinderung. Diese Erfahrung macht auch Sebastian Koller von Special Olympics Österreich immer wieder: „Es bringt ein großes Miteinander, es macht riesengroßen Spaß und es baut vor allem Barrieren ab.“

Menschen mit und ohne Behinderung in Vereine zu holen, der Transport für Menschen mit Behinderung zum Training – all das müsse noch forciert werden, so Koller. Man müsse sich auch trauen, Sport grundsätzlich nicht für eine Art von Behinderung auszuschließen, sondern es gehe darum, Sport so zu adaptieren, dass dabei vielleicht wirklich jeder mitmachen könne.

Sendungshinweis „Menschen mit Geschichte(n)“, 13.2.2023, ORF 2 Burgenland)

Special Olympics als „großes Fest der Inklusion“

Die verbindende Kraft des Sports zeigten im Sommer des Vorjahres auch die nationalen Special Olympics Sommerspiele im Burgenland, an denen 1.800 Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung teilnahmen. Sie sorgten für einen Medaillenregen, viele glückliche Momente und die Spiele waren für die burgenländischen Sportlerinnen und Sportler auch ein Riesenschub an Motivation.

ORF

Die Veranstaltung sei ein großes Fest der Inklusion gewesen, resümierte Koller. Nachhaltig als Folge der Spiele sei auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und vielen jungen Menschen sowie die Installierung von einem Verein Special Olympics Burgenland, um die Dynamik des vergangenen Sommers langfristig mitzunehmen.