Chronik

Illegaler Tiertransport aufgeflogen

Bei Schwerpunktkontrollen auf der Ostautobahn (A4) bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am vergangenen Wochenende ein illegaler Tiertransport aufgeflogen. In einem bulgarischen Kleintransporter entdeckten Polizisten insgesamt 52 Tauben, acht Singvögel und einen Hundewelpen.