Remis für Unger beim Sommerfest Bernstein

Diesmal mussten Unger und sein Kontrahent Reinhard Krug mit einem Janisch-Gestell einen Becher füllen. Beide schafften es, mit der unkonventionellen Methode exakt die gleiche Menge an Flüssigkeit einzuschenken. Beide waren mit dem Unentschieden zufrieden. Am Montag wird der Wetterfrosch dem Kindergarten in Bernstein einen Besuch abstatten, um ein Planschbecken aufzupumpen.

Für die richtige Partystimmung beim sehr gut besuchten Sommerfest in Bernstein sorgten Sebastian Tallian, Oliver Haidt, Austria4you und – wie immer – die Radio Burgenland Band. Durch den Abend führte ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern.

Impressionen vom „ORF Burgenland Sommerfest“

Nächstes Sommerfest in Großhöflein

Kommende Woche, am 29. Juli gastiert der ORF-Burgenland-Sommerfest-Tross in Großhöflein. Sie können wieder darüber abstimmen, bei welchem Spiel sich Wolfgang Unger am 22. Juli beweisen muss.

(Sendungshinweis: „Burgenland heute“, 22.7.2022)