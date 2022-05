Schifffahrtsliste der Amerika-Auswanderer

Die Liste wurde im Februar 1925 angelegt. Hinter jedem der aufgelisteten Namen steht ein Abenteuer, eine Entscheidung für Aufbruch und Neubeginn und für Wagemut. Diese Passagierlisten seien eine der wichtigsten Quellen für die Auswanderer-Forschung, erklärte Historiker Gert Polster. Man sehe dort je nach Zeit unterschiedlich intensive Informationen bezüglich der Herkunft. In den frühen Listen sei meistens nur Ungarn verzeichnet. „Die werden später dann immer genauer“, so Polster. So seien später der Herkunftsort der Auswanderer, oft auch die Namen der in der Heimat zurückgebliebenen Verwandten, der Zielort und zu wem man gefahren sei, aufgezeichnet.

Mehrere Auswanderungswellen

In den 1920er-Jahren zog es die burgenländischen Auswanderer oft nach Illinois, Pennsylvania und New York, wo sich schon in der Vorkriegszeit viele Burgenländerinnen und Burgenländer niedergelassen hatten. Allein in den Jahren von 1919 bis 1923 verließen mehr als 13.000 Menschen das Burgenland.

ORF

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 2.5.2022, ORF 2 Burgenland

Ein erster Cluster der früheren Auswanderer in den 1850er-Jahren sei in der Gegend um Oberschützen (Bezirk Oberwart), ein zweiter in der Gegend um Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) gewesen, erzählte Polster. In den 1870er- und 1880er-Jahren habe eine sehr starke Auswanderung im heutigen Bezirk Neusiedl am See eingesetzt. Diese Welle sei fast schon im Abflauen begriffen gewesen, als es dann in den 1880er- und 1890er-Jahren im Landessüden so richtig losgegangen sei, sagte Polster. Die Hauptauswanderungszeit sei um 1900 gewesen.

ORF

Digitalisierte Schifffahrtslisten

Jedem einzelnen dieser Auswanderer ist in den Schifffahrtslisten eine Zeile gewidmet. Viele dieser Listen sind in den großen Reedereien und im amerikanischen Einwanderer-Zentrum Ellis Island digitalisiert worden und für Forschende und Nachkommen von unschätzbarem Wert.