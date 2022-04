Das Gemälde der ersten Regierungssitzung

Das Bild in der Landesausstellung in Schlaining trägt den Titel „Erste Sitzung der Burgenländischen Landesregierung 1922“ – doch dahinter steht die Geschichte eines Irrtums, der erst im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung entdeckt wurde.

Bild zeigt Regierung im Jänner 2023

In stattlicher, würdevoller Haltung schauen Landeshauptmann Alfred Rausnitz und seine Regierungskollegen samt Landesamtsdirektor dem Betrachter entgegen. Das Bild, 1952/53 von Rudolf Ernst Keppel für das nicht mehr existente Museum der Ersten und Zweiten Republik in Wien angefertigt, ist aber ein Irrtum, erzählte der Historiker Richard Hufschmied von der Universität Wien: „Ja, es sollte eben – laut Beschreibung und Inventarisierung – die erste Sitzung der burgenländischen Landesregierung in Bad Sauerbrunn zeigen, die war eben im Juli 1922. Defacto haben wir das jetzt nachweisen können, auch mithilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchives, dass dieses Gemälde defacto die Landesregierung in der Zusammenstellung von Jänner 1923 zeigt – vom 30. Jänner bis zum 14. Juli 1923.“

Genau genommen ist der Maler einem Irrtum aufgesessen, denn die Vorlage für das Bild, ein Foto, zeigt Herrn Viktor Voit vom Bauernbund, der kein Mitglied der ersten Landesregierung war. „Das Foto, das abgemalt wurde, war wahrscheinlich ab der vierten Landesregierungssitzung und das weiß man einfach wegen der Personen, die drauf sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen guten Einblick über die damalige Situation der Landesregierung“, so der Historiker Michael Hess.

Dass das Bild nicht das zeigt, was es eigentlich zeigen soll ist aber nur ein Kuriosum. „Ja, im Jahr 1952, es war Mitte 1952, gibt die burgenländische Landesregierung den Auftrag an den Künstler, zwei gleiche Gemälde zu malen. Eines war eben vorgesehen für das Museum der Ersten und Zweiten Republik in Wien, das zweite eben für die Landesregierung. Dort ist es auch gelandet. Allerdings ist das zweite Gemälde, die Kopie quasi der burgenländischen Landesregierung, heute verschollen.“