Der Csaterberg bei Kohfidisch

In der sanften Hügellandschaft des Csaterbergs wachsen charakteristische Rot- und Weißweine. Viele der rund 260 Kellerstöckl sind mehr als 100 Jahre alt und liebevoll renoviert. Die Besitzer wohnen in den umliegenden Ortschaften. Sie nutzen den Csaterberg heute als Naherholungsgebiet.

Früher kamen sie fast ausschließlich zum Arbeiten auf den Berg, erinnert sich die frühere Hauptschuldirektorin von Kohfidisch, Christine Simon. „Von Kotezicken zum Beispiel musste man eineinhalb Stunden gehen, bis man den Weingarten erreichte. Dann haben die Bauern den ganzen Tag hier schwer gearbeitet und am Abend mussten sie wieder den Heimweg antreten. Nur manche Bauern hatten auch Betten in den Kellerstöckln und haben dann auch übernachten können“, so Simon.

Traditionen und Bräuche bewahren

Zweimal im Jahr wurde groß gefeiert, beim Kirtag zu Pfingsten und am Ostermontag. „Als ich ein Teenager war, da war der erste Tanz-Tag im Jahr der Ostermontag – auf den haben wir uns schon gefreut, denn die lange Fastenzeit hat uns ja das Tanzen verboten. Da sind wir dann zu Fuß von meinem Heimatort Kotezicken mit den Stöckelschuhen herausgegangen“, sagte Simon.

Sendungshinweis „100 Jahre – 100 Plätze“, 1.7.2021

Das Pflegen von Traditionen und Bräuchen wird am Csterberg großgeschrieben. Nur wenige Kellerstöckl werden an Auswärtige verkauft oder an Touristen vermietet. Die Region spürt zwar den sanften Tourismus, ein Ausverkauf des Csaterbergs kann bisher aber vermieden werden.