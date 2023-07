ÖFB-Cup: Kantersieg für Draßburg im Burgenland-Duell

Die Draßburger wurden beim Burgenland-Derby in Parndorf ihrer Favoritenrolle von Anfang an gerecht. Nedim Muratcehajic brachte die Gäste bereits in Minute sechs in Führung. Tobias Meier, einer der zahlreichen Sommerneuzugänge, sorgte in der 39. Spielminute für den verdienten 0:2-Pausenstand.

Ungefährdet zum Premieren-Cupsieg

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Hausherren aus Parndorf das Spiel zwar offener, die Tore erzielte aber der Regionalligist. Draßburgs Sommerneuzugang Stephan Schimandl traf in der 56. Minute zum 0:3 vom Elfmeterpunkt – die Vorentscheidung. Die beiden Joker Matej Sabados (80. Minute) und Marko Nikolic (87. Minute) sorgten für den Endstand.

„Die Art und Weise war sehr beeindruckend. Die Mannschaft hat sehr viel umgesetzt. Fünf Tore in Parndorf zu erzielen, ist nicht so einfach“, freute sich Draßburgs Trainer Michael Porics über den erstmaligen Aufstieg in die zweite ÖFB-Cup-Runde und über eine gelungene Generalprobe für den bevorstehenden Meisterschafts-Start nächstes Wochenende. Am Samstag will auch die SV Oberwart in die zweite ÖFB-Cup-Runde einziehen. Gegner in Oberwart ist um 18.30 Uhr Zweitligist SV Stripfing/Weiden.