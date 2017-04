Mist nicht als Osterfeuer verbrennen

Zu Ostern werden in den burgenländischen Gemeinden wieder zahlreiche Feuer angezündet. Die Brauchtumspflege ist aber keine Gelegenheit, ungeliebten Mist im Garten zu verheizen, mahnt Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Osterfeuer seien in den Nächten auf Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag erlaubt, sagte Eisenkopf. Doch diese Brauchtumsfeuer müssten öffentlich zugänglich sein und es dürften nur trockene, nicht beschichtete und nicht lackierte Materialien verbrannt werden. Außerdem gelten auch für solche Feuer allgemeine Sicherheitsvorkehrungen - mehr dazu in Osterfeuer: Was es zu beachten gilt und Osterfeuer: Nicht alles darf verbrannt werden (burgenland.ORF.at).

ORF

Vor dem Anzünden auf Igel checken

Wer den Holzstapel schon länger im Garten gelagert hat, sollte vor dem Anzünden noch überprüfen, ob nicht kleine Tiere wie Igel in der Zwischenzeit darin Unterschlupf gefunden haben - mehr dazu in Osterfeuer: Tödliche Gefahr für Igel.

Schulungen für Umweltgemeinderäte

Die Richtlinien für Brauchtumsfeuer sind auch ein Thema bei den Schulungen für Umweltgemeinderäte, die am 18. Mai in Eisenstadt und am 24. Mai in Pinkafeld angeboten werden. Außerdem sei für die Dorffest-Saison heuer eine Initiative geplant, die Umweltschutz-Bemühungen honoriert, so Eisenkopf. Bei dieser Förderinitiative sollten vor allem Vereine belohnt werden, die sich auch für nachhaltiges Feiern einsetzen und die zum Beispiel auf Mehrweg statt Einweg setzen.

Landesmedienservice

Nachhaltiges Engagement vor den Vorhang

Vom 22. Mai bis zum 9. Juni finden auch im Burgenland wieder die Aktionstage Nachhaltigkeit statt. Unter dem Motto „Menschen Machen Morgen“ soll in dieser Zeit nachhaltiges Engagement vor den Vorhang geholt und auf Nachhaltigkeit insgesamt aufmerksam gemacht werden. Im Burgenland ist ein umfangreiches Programm geplant – von diversen Exkursionen in den National- und in die Naturparke bis hin zu einem Radwandertag, Kanu-Touren auf der Leitha, einem Gewinnspiel, einer Filmvorführung und diversen Workshops.