Musiktheaterpreis: „Gräfin Mariza“ nominiert

Die Produktion „Gräfin Mariza“ der Seefestspielen in Mörbisch im vergangenen Sommer ist in der Kategorie „Beste Gesamtproduktion Operette“ für den Österreichischen Musiktheaterpreis nominiert.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird am 23. Juni 2019 in Innsbruck vergeben. Erstmals werden heuer auch Festspiele ausgezeichnet. „Die Gräfin Mariza“ ist in der Kategorie „Beste Gesamtproduktion Operette“ nominiert. Die zwei Konkurrenten sind „Der Vetter aus Dingsda“ vom Tiroler Landestheater Innsbruck und „Eine Nacht in Venedig“ von der Oper Graz. Insgesamt gibt es 51 Nominierungen in 14 Kategorien.

ORF

„Die Gräfin Mariza“ war die erste Produktion unter dem neuen künstlerischen Direktor der Seefestspiele, Peter Edelmann. 122.00 Besucherinnen und Besucher sahen an 23 Abenden die Aufführungen - mehr dazu in Erfolgreiche Bilanz nach „Gräfin Mariza“.