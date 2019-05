Schiffsbrand Mörbisch: Schwierige Ermittlungen

Nachdem im Hafen von Mörbisch (Bez. Eisenstadt-Umgebung) vier Ausflugsschiffe ausgebrannt sind, gestalten sich die Ermittlungen zur Brandursache als äußerst schwierig. Die Schiffe dürfen derzeit nicht betreten werden, sie müssen zuvor geborgen werden, heißt es von der Polizei.

Die vier ausgebrannten Ausflugsschiffe der Schifffahrt Weiss-Sommer in Mörbisch müssen so bald wie möglich aus dem Wasser, weil Öl ausgetreten sei. Die Feuerwehr habe an der Wasseroberfläche bereits Ölsperren ausgelegt, erklärt Polizeisprecherin Marion Bieler.Diese Ölsperren machen ein Befahren des Kanals derzeit unmöglich.

Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung

Schnelle Bergung nötig

Die Wracks müssen nun also so schnell wie möglich aus dem Wasser geborgen werden, um den See in dem Bereich zu säubern - wie lange die Arbeiten dauern, ist noch nicht abschätzbar. Die Wracks müssen auch deshalb aus dem Wasser, um herauszufinden, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte.

Aus Gründen der Sicherheit konnte bisher noch niemand die Schiffe betreten. Eine erste, oberflächliche Untersuchung durch eine Drohne hat ergeben, dass das Feuer vermutlich im vorderen Bereich des Schiffs „Gerald“ ausgebrochen sein könnte. Sicher ist das aber erst, wenn die Ermittler die Schiffe untersuchen können, möglicherweise könnte noch am Mittwoch damit begonnen werden.

Weiterhin Überfahrten

Die Überfahrten von Mörbisch nach Illmitz sind nicht betroffen, sie finden nach wie vor von 9.00 bis 17.30 Uhr bis alle halben Stunden statt. Welche Auswirkungen der Ausfall der Schiffe auf den sonstigen Schiffsverkehr hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.