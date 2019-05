Weiter Entspannung am Arbeitsmarkt

Im Burgenland ist die Zahl der Arbeitslosen weiter rückläufig. Im April ist die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent zurückgegangen, auf 7.364 Personen.

Laut den vorläufigen Daten des Arbeitsmarktservice AMS ist die Arbeitslosigkeit in Österreich im April gesunken. Österreichweit ist die Arbeitslosenzahl um 4,1 Prozent zurückgegangen. Im Burgenland waren es 4,4 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Insgesamt waren im Burgenland 7.364 Personen arbeitslos gemeldet, um 336 weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Weitere 1.903 Personen haben laut AMS an Schulungen teilgenommen. Das entspricht einem Rückgang von 184 Personen, beziehungsweise 8,8 Prozent.

Weniger Männer und Jugendliche auf Jobsuche

Stark gesunken ist die Arbeitslosigkeit vor allem bei den Männern. Hier gibt es einen Rückgang von mehr als neun Prozent. Bei den Frauen gibt es hingegen ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. 648 Jugendlichen waren im April auf Jobsuche, um 8,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Mehr unselbstständig Beschäftigte als im Vorjahr

Gestiegen ist die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 50 Jahren. Hier gibt es mit 3.111 Personen ein Plus von 2,1 Prozent. Bei den Langzeitarbeitslosen, also bei Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, gibt es mit 1.396 Personen ein Minus von 5,2 Prozent. Gesunken ist die Arbeitslosigkeit im Burgenland sowohl bei den Inländern, mit einem Minus von 2,8 Prozent, als auch bei den Ausländern. In dieser Personengruppe lag der Rückgang sogar bei zwölf Prozent. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist geschätzt um 1,6 Prozent gestiegen, auf derzeit rund 107.000 Personen.

