SPÖ präsentiert Kampagne für EU-Wahlkampf

Die burgenländische SPÖ hat am Montag ihre Wahlkampagne für die EU-Wahl am 26.Mai präsentiert. Regionaler SPÖ-Spitzenkandidat ist Landesgeschäftsführer Christian Dax auf Platz 7 der Liste. Die Sozialdemokraten setzt auf Themen wie Chancengleichheit in Europa.

Die Europäische Union sei vor allem für seine Generation eines der wichtigsten Projekte, sagt der 31-jährige Dax beim Wahlkampf-Auftakts im Diesel-Kino in Oberwart. „Auf der einen Seite wollen wir den ganzen ‚Spaltern‘ - also der rechtspopulistischen Allianz von Salvini, AfD und Co. - entgegenwirken. Auf der anderen Seite wollen wir zeigen, dass das Burgenland ein Vorzeigeland ist und dass ganz Europa vom Burgenland lernen kann“, so Dax.

ORF/Hannes Auer

Dax sagte, dass man für eine gestärkte EU eintreten werde. „Es gibt Fragen, die man nur im Großen lösen kann; und es gibt Fragen, die man nur im Kleinen lösen kann“, so der Landesgeschäftsführer der SPÖ. Er setze im Wahlkampf auf den Einsatz von Sozialen Medien, da man so vor allem die jüngeren Wählerinnen und Wähler erreichen möchte.

Dax ist auf Platz 7 der Bundesliste gereiht. Er selbst schätzt seine Chancen auf einen Einzug ins Europa-Parlament als „ungewiss“ ein. Wichtiger sei für ihn, ein positives Signal nach Europa zu senden. „Europa ist für mich die beste Idee, die die Menschen auf unserem Kontinent jemals hatten“, so Dax in einem Werbespot, der beim Wahlkampf-Auftakt gezeigt wurde.

SPÖ fordert Veränderungen in der EU

Die SPÖ Burgenland fordert von der EU aber auch Veränderung. Das Burgenland habe sehr von der Europäischen Union profitiert - jetzt sei es an der Zeit, etwas zurückzugeben. „Im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich des Grenzschutzes und der Sicherheit, und vor allem im Bereich des Zusammenhalts kann ganz Europa und können viele Regionen in Europa vom Burgenland profitieren. Deswegen sagen wir: ‚Mehr Burgenland für Europa‘“, so Dax.

ORF

Ähnlich klingt das bei SPÖ-Landesparteichef und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Wir sind Europäer, wir leben in der Europäischen Union. Die Europäische Union ist nicht wegzudenken. Man muss aber kritisch sein, um die Europäische Union für die Menschen auch entsprechend weiterzuentwickeln“, so Doskozil.

Bisher stellt die SPÖ im EU-Parlament fünf Abgeordnete. Die SPÖ müsste demnach deutlich dazugewinnen, damit es Dax von Platz 7 aus nach Brüssel schafft. Das offizielle Wahlziel im Burgenland lautet jedenfalls, Nummer 1 zu werden und Stimmen dazugewinnen.

