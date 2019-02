„picture on“: Kartenverkauf geht ins Finale

Internationale und nationale Musikstars rocken am 9. und 10. August das 20."picture on"-Festival in Bildein. Wer beim Jubiläum dabei sein will, hat noch eine Möglichkeit, Karten zu ergattern. Am kommenden Freitag wird eine weitere Tranche Festivaltickets verkauft.

Das erste Kontingent war nach Angaben der Veranstalter im November in kürzester Zeit vergriffen. Am 22. Februar sind die Tickets ausschließlich im Internet via ntry.at und oeticket.com erhältlich. Pro Person können maximal vier Karten gekauft werden.

ORF

Das Picture On Festival fand erstmals im Jahr 2000 statt und geht am zweiten Augustwochenende über die Bühne. Mit dabei sind heuer unter anderem die deutsche Wortakrobatin Fiva und der australische Beatboxer und Live-Looping-Künstler Dub FX. Ebenfalls dabei sind unter anderem Sisters of Mercy, Manfred Mann’s Earth Band, Clawfinger sowie Krautschädl und Leyya.

Festival im Dorfzentrum

Seit dem ersten Festival traten in Bildein unter dem Motto „pinkarocken“ jährlich Bands aus dem In- und Ausland in den unterschiedlichsten Musikstilen auf - von Reggae über Hardrock bis hin zu Ska, Folk und Jazz. Das Festivalgelände befindet sich im Zentrum des 350-Seelen-Dorfes, das an der ungarischen Grenze liegt.

