Zwölf Alko- und zwei Drogenlenker gestoppt

Die Polizei hat rund 880 Autofahrerinnen und Autofahrer beim landesweiten Planquadrat in der Nacht auf Sonntag kontrolliert. Dabei wurden zwölf Alkolenker gestoppt, zwei Lenker standen unter Drogeneinfluss.

68 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in der vergangenen Nacht auf allen Straßen im Burgenland - mehr dazu in Polizei nimmt Verkehrssünder ins Visier. Sie veranlassten insgesamt 838 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests. Der höchste Alkoholwert wurde bei einer Kontrolle im Bezirk Jennersdorf gemessen: Ein 47-jähriger Autofahrer hatte 2,02 Promille Alkohol im Blut. Im Bezirk Neusiedl am See war ein 23-jähriger Radfahrer mit 1,40 Promille unterwegs.

Raser mit 212 km/h auf A3 geblitzt

Einer der beiden Drogenlenker wurde auf der S31 gestoppt: Der 22-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein, sein Auto war nicht für den Verkehr zugelassen. Die Kennzeichen seien in Wiener Neustadt entfremdet worden, heißt es von der Polizei. Die Polizei richtete ihr Augenmerk bei den Kontrollen auch auf Geschwindigkeitsüberschreitungen: Auf der A3 war ein Wiener Autofahrer mit 212 km/h unterwegs. Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion 173 Organstrafverfügungen ausgestellt und 63 Anzeigen erstattet.