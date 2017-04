„HaydnLandTage“: Inspektion der Spielstätten

Ende August bricht für das Haydnfestival eine neue Ära an. Statt im Haydnsaal im Schloss Esterhazy werden ab heuer Konzertsäle von Kittsee bis Raiding bespielt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Der Haydnsaal im Schloss Esterhazy steht nicht mehr für das Haydnfestival zur Verfügung - mehr dazu in Haydntage: Abschied vom Schloss. Auf Musik des großen Meisters muss das Publikum aber dennoch nicht verzichten. Die Konzerte finden jetzt in unterschiedlichen Aufführungsorten im ganzen Burgenland statt - mehr dazu in „HaydnLandTage“ mit 14 Spielstätten.

ORF

Alles wird inspiziert

Mittlerweile besucht das Team rund um Intendant Walter Reicher die verschiedenen Stätten, zum Beispiel das Dorfmuseum Mönchhof im Bezirk Neusiedl am See. „Wir haben Details besprochen. Wie ist der Platz im Stadl, was kann man aufmachen, wie kann man die Menschen bewirten“, so Museumsleiter Josef Haubenwallner.

Ein weiterer Standort der „HaydnLandTage“ ist Frauenkirchen - ebenfalls Bezirk Neusiedl am See. In der Basilika werden zwei Konzerte stattfinden. „Am ersten Abend wird Adam Fischer mit seinem dänischen Orchester spielen. Am nächsten Tag haben wir das Wiener Kammerorchester und den Arnold-Schönberg-Chor. Geleitet wird das von Erwin Ortner“, so Intendant Walter Reicher zum Programm.

ORF

Platz für Musiker gesucht

Bei der Begehung wurde überprüft, wo an den beiden Konzertabenden die 100 Musikerinnen und Musiker Platz finden werden. „Jetzt wird gerade ausgemessen und überlegt, wo gehört noch ein Podest reingestellt oder wo kann man die Sessel für die Musiker hinstellen“, so Pater Thomas Lackner.

Die insgesamt 14 Spielstätten der „HaydnLandTage“ befinden sich nicht nur im Burgenland, sondern auch in Wien, Niederösterreich und Ungarn. Zu allen Aufführungsorten werden Shuttlebusse von Wien und Eisenstadt geführt. Eröffnung ist am 24. August.