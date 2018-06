Erste LWK-Vollversammlung nach Wahl

Vor etwas mehr als zwei Monaten ist Nikolaus Berlakovich zum neuen Präsidenten der burgenländischen Landwirtschaftskammer gewählt worden. Am Donnerstag leitete er zum ersten Mal eine Arbeitssitzung der Kammer.

Ein parteiübergreifendes Ziel der Kammer ist es, dass im Burgenland mehr regionale Lebensmittel gekauft werden, um die heimische Landwirtschaft weiter zu stärken. Außerdem ging es um Themen wie etwa den Abbau von Bürokratie oder mehr Innovation in der Landwirtschaft.

Vier große Themen im Arbeitsauftrag

Ein zentrales Thema war aber auch ein besseres Serviceangebot für die Kammermitglieder, sagte der neue Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Das seien die vier großen Themen, die als Arbeitsauftrag da seien. Man habe in der Zwischenzeit auch Antrittsbesuche bei der Landesregierung und den Sozialpartnern gemacht, weil es wichtig sei, den guten Kontakt zu den Partnern zu halten und in diesem Sinne für die Landwirtschaft, aber auch für das Burgenland mehr herauszuholen, so Berlakovich.

Landwirtschaft von EU-Kürzungen bedroht

Dazu gehören auch die Verhandlungen zum neuen EU-Agrarbudget, die derzeit noch im Laufen sind. Der österreichischen Landwirtschaft würden Kürzungen in diesem Bereich drohen. Auch das war eines der Themen bei der Vollversammlung am Donnerstag.

