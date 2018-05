„Burgenland heute“ in neuem Design

Zum 30. Geburtstag bekommt die Fernsehsendung „Burgenland heute“ ein „Facelifting“: Das Design der Erfolgssendung wird aufgefrischt. Zu sehen ist es erstmals in der Geburtstagssendung am 2. Mai.

„Wir gönnen uns zum 30-Jahr-Jubiläum eine kleine Frischzellenkur: ‚Burgenland heute‘ bekommt zum Geburtstag am 2. Mai eine neue Aufmachung mit Signation, Jingles und Grafiken. Das optische Erscheinungsbild wird moderner, ohne dass wir aber die Grundelemente von ‚Burgenland heute‘ aufgeben - und der Inhalt bleibt sowieso aktuell, informativ, objektiv und relevant wie immer“, erklärte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

Die neue Signation von „Burgenland heute“

Attraktiv für Jung und Alt

Neu bei "Burgenland heute sind Signations, Logos, Unterblender und Infografiken. Zentrales Element der Neuerung ist das Landesmotiv in „Timelapse“-Ästhetik - das heißt ein Zeitraffer-Effekt wird eingesetzt. Die Modernisierung soll alle Altersschichten ansprechen, auch bei den jüngeren Zusehern sind die „Bundesland heute“-Sendungen erfolgreich. Neu sind auch die horizontale Grafik und das Sounddesign.

ORF/Hans Leitner

Eine der erfolgreichsten ORF-Sendungen

Knapp 10.000 Sendungen mit bis zu 70.000 Berichten produzierte das ORF-Landesstudio Burgenland in den vergangenen 30 Jahren. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 56 Prozent im ersten Quartal 2018 gehört „Burgenland heute“ zu den erfolgreichsten Produktionen des ORF.

Voting: Die Krawattenfrage

Ob die „Burgenland heute“-Moderatoren in Zukunft auch einmal ohne Krawatte moderieren können, können Sie noch bis Dienstag 20.00 Uhr mitbestimmen - Mehr dazu in „Burgenland heute“ mit oder ohne Krawatte?. Das Ergebnis wird am Mittwoch, dem 2. Mai um 19.00 Uhr in „Burgenland heute“ und online verkündet.

