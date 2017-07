Nach Umfrage: Discobus optimiert Angebot

1.500 Jugendliche haben bei einer Umfrage des Vereins Discobus teilgenommen. Sie sind mit dem Angebot grundsätzlich sehr zufrieden, wünschen sich aber einige Änderungen. Diese sollen nun umgesetzt werden.

Als Verbesserungsvorschläge nannten die Jugendlichen spätere Abfahrts- und Rückfahrzeiten. Diesem Wunsch werde nun nachgekommen, sagte die Geschäftsführerin des Vereins Discobus, Ramona Pfneiszl. Zusätzlich will sie das Angebot der Sonderfahrten ausweiten. Bei Vereinsfesten und Veranstaltungen in den Gemeinden sei es möglich, eine Kooperation mit dem Discobus einzugehen.

Sonderfahrten zu Großevents gut angenommen

Die Sonderfahren speziell bei Großevents würden von den Jugendlichen sehr gut angenommen, sagte der Obmann des Vereins Discobus, Kilian Brandstätter. Beim Nova Rock zum Beispiel hätten mehrere Tausend junge Menschen den Discobus genutzt - mehr dazu in Zum Nova Rock per Discobus. Das sei umweltfreundlich gewesen und habe natürlich auch den Verkehr entlastet. Man wolle das Angebot auch um Fahrten zu Großevents in angrenzenden Bundesländern erweitern, so Brandstätter.

Beitrag zur Verkehrssicherheit

Für Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) ist der Discobus ein wichtiger Beitrag, um die Verkehrssicherheit zu heben. Es sei wichtig kostengünstige Mobilitätsangebote für Jugendliche vor allem auch in der Nacht anzubieten. Das entlaste auch die Eltern.

Die Discobusse werden von 90 Partnergemeinden unterstützt und sind seit 1994 im Burgenland unterwegs. In diesen mehr als 20 Jahren wurden rund 2,5 Millionen Fahrgäste befördert. Jugendliche aus den Partnergemeinden bezahlen für die Fahrt hin- und zurück zwei Euro. Für alle anderen kostet das Ticket acht Euro.

