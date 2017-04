Frost bedroht auch Obstplantagen

Nicht nur die heimischen Winzer fürchten sich vor dem Frost. Auch die Obst- und Gemüsebauern zittern um ihre Ernte. Die Kirsch-, Marillen- und Apfelblüte ist zwar schon vorbei, die bereits wachsenden Früchte sind aber besonders frostempfindlich.

Der Obstbauverband Burgenland zählt rund 300 Mitglieder. 80 von ihnen sind sogenannte Haupterwerbsbauern und damit ausschließlich auf ihre Ernte und die daraus gemachten Produkte angewiesen. Nach den enormen Frostschäden in der Landwirtschaft im vergangenen Frühjahr - mehr dazu in Frost: Bis zu 150 Millionen Euro Schaden - sei die Ernte auch heuer wieder in Gefahr, sagte der Präsident des burgenländischen Obstbauverbandes Johann Plemenschits.

Angst vor "Strahlungsnächten

Der Schneefall selbst und der Wind habe momentan noch nicht den großen Schaden angerichtet. In den eigenen Kulturen habe er Kontrollen gemacht. Erfroren sei dort noch sehr wenig, aber die Strahlungsnächte die nun vorhergesagt werden, würden den Obstbauern große Sorgen bereiten. Da könne es zu massiven Frostschäden bishin zu Totalausfällen geben, so Plemenschits.

Die kleinen Früchte die viele Bäume bereits tragen würden, seien jetzt besonders gefährdet, denn diese würden noch weniger Kälte vertragen. Bei diesen Kulturen habe man bei kalten Nächten noch mehr Sorgen, dass es zu Frostschäden kommen könne. Kälter als Minus ein Grad sollte es nicht werden, denn ab dieser Temperatur würde es definitiv Schäden geben, so Plemenschitz.

Während sich die heimischen Winzer mit althergebrachten Maßnahmen gegen den Frost schützen - mehr dazu in Winzer rüsten sich für Frostnächte, bleibt Obstbauverbandspräsident Plemenschitz skeptisch. Vor allem bei besonders strengen Frostnächten und bei Temperaturen unter Minus sieben Grad würden diese Maßnahmen keine Wirkung mehr haben, so Plemenschits.

