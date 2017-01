Mattersburg verpflichtet Stefan Maierhofer

Der ehemalige Nationalteamspieler Stefan Maierhofer wechselt fix zum SV Mattersburg. Er konnte Trainer Gerald Baumgartner bei seinen beiden Testspielauftritten offenbar überzeugen.

Mit Spannung wurde am Freitag das Testspiel des SV Mattersburg gegen Nitra aus der Slowakei erwartet. Es war das letzte Probespiel vor dem Trainingslager in Portugal und bis zu diesem Trainingslager sollte die Personalplanung für das Frühjahr bei den Mattersburgern abgeschlossen werden. Die am heißesten diskutierte Personalie ist Stefan Maierhofer. Er spielte in der zweiten Hälfte. Jetzt ist es fix: Der ehemalige Teamspieler Stefan Maierhofer hat am Freitag einen Vertrag beim SVM für die Frühjahrssaison unterschrieben. Maierhofer konnte bei seinen zwei Testspielen überzeugen. Er schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

„Habe den Vertrag unterschrieben“ Mattersburgs Neuverpflichtung Stefan Maierhofer im Interview mit ORF-Burgenland-Sportreporter Anton Pinezich.

Zwei weitere Spieler verpflichtet

Auch ein zweiter Testspieler, der Mittelfeldmann Kevin Hinterberger, kam zum Einsatz. Der bereits fix verpflichtete Flügelspieler aus Ghana, David Atanga, wurde am Freitag geschont. Das Testspiel endete 3:1 für Mattersburg, die Tore für Mattersburg schossen Patrick Bürger, Michael Perlak und Barnabas Varga. Neu-Trainer Gerald Baumgartner war mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden.