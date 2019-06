U21-Nationalteam trainiert in Bad Tatzmannsdorf

Österreichs Unter-21-Fußball-Nationalmannschaft ist derzeit in Bad Tatzmannsdorf stationiert um sich auf die bevorstehende EM-Endrunde vorzubereiten. Das Team holt sich im Burgenland den letzten Feinschliff für die bevorstehenden Aufgaben.

In Bad Tatzmannsdorf fühle sich das Nationalteam besonders wohl, weil die Bedingungen einfach passen, so Teamchef Werner Gregoritsch. „Ich habe hier meine Trainerkarriere begonnen, nicht weit weg von hier beim SC Schlaining und habe dort meine ersten Spuren als Trainer hinterlassen“, erzählte Gregoritsch.

ORF

Ein Burgenländer im EM-Kader

Im endgültigen Kader für die Europameisterschaft, die in einer Woche in Italien beginnt, ist auch Marko Kvasina vom SV Mattersburg. Der Eisenstädter Patrick Schmidt reiste bereits ab. 4 Spieler schafften es nicht in den 23-Mann-Kader der zur EM fährt. Das Unter-21-Nationalteam qualifizierte sich erstmals für eine EM, die Vorfreude ist daher besonders groß.

ORF

„Wir freuen uns seit wir die Qualifikation geschafft haben, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wir haben etwas Historisches geschafft. Natürlich bleibt so ein Event in Erinnerung und wenn wir uns jetzt super präsentieren, wird natürlich jeder darüber reden“, so Kvasina. Im Betreuerstab ist auch der Güttenbacher Enrico Kulovits. Er verstärkt ab 1. Juli die Fußball Akademie in Mattersburg als Talente-Manager, mehr dazu in - Kulovits verstärkt Fußball Akademie. Österreich bestreitet am Dienstag das letzte Testspiel gegen EM-Teilnehmer Frankreich. Am 17. Juni spielt Österreich das erste Europameisterschaftsspiel gegen Serbien.