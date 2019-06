Premiere: Schwimmfestival mit doppelter Seequerung

Das siebente Schwimmfestival in Mörbisch am See soll ein Sportereignis für Hobbysportler und Profis sein. Bei der Veranstaltung gibt es einige Neuerungen, unter anderem eine doppelte Seequerung für besonders Ausdauernde.

Von Mörbisch nach Illmitz schwimmen und dann wieder zurück: Schon 27 Jahre lang gibt es eine einfache Seequerung. Zum ersten Mal in der Geschichte findet eine doppelte Seequerung statt und zwar beim Schwimmfestival, erklärte Veranstalter Andreas Sachs: „Das sind 6,2 Kilometer und ist nach 27 Mal einfacher Seequerung jetzt sozusagen das erste Mal doppelt.“

Bgld. Landesmedienservice

Ebenfalls neu ist der sogenannte „Swimrun“-Bewerb. Dieser Wettbewerb findet erst zum dritten Mal in Österreich statt, erklärt Veranstalter Sachs: „Wo abwechselnd geschwommen, gelaufen, geschwommen, gelaufen wird - über sieben Kilometer, über vier Kilometer für Einsteiger. Da sind wir auch wieder Innovatoren, da sind wir ganz vorne dabei, eine der ersten Veranstaltungen.“

Unterstützung für die Muskelforschung

Auch heuer wird wieder im Zuge des Schwimmfestivals die Österreichische Muskelforschung unterstützt. Das Motto lautet: Starke Muskeln für Schwache. Verena Bittner von der Österreichischen Muskelforschung sagte dazu: „Je mehr Teilnehmer, umso mehr Startgelder und Einnahmen haben wir und umso mehr Interesse.“

Bgld. Landesmedienservice

„20.000 sind es, die in Österreich an verschiedensten muskulären Erkrankungen leiden. Hier etwas Positives zu tun ist doch auch einen stillen, aber doch auch großartigen Applaus wert“, ergänzte Sportreferent und Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Insgesamt stehen beim Schwimmfestival heuer acht Bewerbe auf dem Programm. Veranstalter Sachs rechnet mit 300 Teilnehmern aus 20 Nationen.

