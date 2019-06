Doskozil: „Keine Personaländerungen“

Keine personellen Änderungen in der Partei, das ist das Ergebnis eines Treffens der SPÖ-Parteispitzen am Donnerstag in Wien. Auch für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist die Personaldebatte kein Thema.

Am Donnerstagnachmittag kam die SPÖ-Parteispitze in Wien zusammen. Das „Kernteam“ bleibt, so der generelle Tenor. Die Debatte über ihre Position sei beendet, sagte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner - mehr dazu in Personaldebatte laut Rendi-Wagner beendet. Außer Frage stellte sie auch den Posten von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.

Mehr Rückhalt für Bundespartei

Auch für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist die Personaldebatte kein Thema. Das betonte er am Freitag bei der Präsentation des Kultursommers in Güssing. „Das verstehe ich schon, dass man das in der medialen Darstellung gerne hören würde, aber es gibt keine Personaldiskussion - weder um die Bundesparteivorsitzende noch um den Bundesgeschäftsführer“, so Doskozil.

Es sei klar, dass jede Landesorganisation der Bundespartei Rückhalt geben müsse. Es gehe jetzt darum einen Zusammenhalt nach Außer hin zu dokumentieren und auch zu leben. „Die Vorsitzführung ist aus meiner Sicht unbestritten“, sagt Doskozil.