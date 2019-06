Erfolgreiche Suchaktion nach 85-Jähriger

In Oberwart suchten Polizei und Feuerwehr Donnerstagnacht nach einer 85-jährigen Frau aus einem Pensionistenheim, die als abgängig gemeldet wurde.

Eine erste Suchaktion der Rettungsmannschaften musste in der Nacht auf Freitag gegen 3.00 Uhr in der Früh abgebrochen werden. Die Stadtfeuerwehr Oberwart war mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz. Am Freitag in der Früh rückten die Suchmannschaften erneut aus. Das teilten Polizei und Landessicherheitszentrale Burgenland auf ORF-Anfrage mit.

Wenig später konnte die vermisste 85-jährige Frau in einer unbewohnten Wohneinheit in ihrem Pensionistenheim gefunden werden. Laut Polizei blieb die betagte Frau bei dem Vorfall unverletzt.