Badeseen haben beste Qualität

Burgenlands Badegewässer sind von bester Qualität. Das sagt die EU in ihrem Gewässerbericht. Für Burgenlands Badeseen gibt es sehr gute Bewertungen.

Beruhigt in Burgenlands Naturgewässern baden - das ist auch heuer, so wie in den vergangenen Jahren, uneingeschränkt möglich. Einzig 2013 gab es am Zicksee und am Neusiedler See bei Poderdorf Probleme - dafür gab es damals ein mangelhaft. Seit 2015 gab es an beiden Orten die höchste Bewertung.

ORF

Der europaweite Bericht untersucht die Badewasser-Qualität in allen EU-Staaten, sowie in der Schweiz und Albanien. Österreich liegt mit 99,6 Prozent auf Platz drei, besser ist die Wasserqualität nur in Zypern und in Malta. Die drei Länder mit den meisten Badestellen mit mangelhafter Wasserqualität befanden sich in Italien, Frankreich und Spanien.

„Smiley“ für alle Badeseen im Burgenland

In Österreich wurden 263 Badegewässer geprüft und nur der Badesee Gaishorn in der Steiermark wurde als mangelhaft eingestuft. Im Burgenland gibt es 20 Badeseen und Seebäder. Sie alle erhielten bei der Überprüfung einen blauen Smiley - d.h. das Wasser ist von ausgezeichneter Qualität.