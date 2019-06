VOR erhöht ab Sommer Ticketpreise

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) erhöht mit 1. Juli die Preise. Fahrgäste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zahlen für Tickets durchschnittlich um zwei Prozent mehr. Die Preiserhöhung für Jahreskarten gilt ab August.

Eine Jahreskarte für die Strecke Oberwart - Eisenstadt kostet ab August 1.561 Euro - um 31 Euro mehr als bisher. Alleine der Treibstoff für ein Auto würde pro Jahr mehr als 3.500 Euro kosten, rechnete der Verkehrsverbund vor. Bei der Einzelkarte gibt es ab 1. Juli ein Plus von 40 Cent. Wie viel jede einzelne Verbindung kosten wird, wird derzeit berechnet und ist mit 1. Juli einsehbar. Die zweiprozentige Erhöhung orientiere sich am Verbraucherpreisindex und dessen Entwicklung seit der letzten Preiserhöhung im Sommer 2018.

Jugendtickets ausgenommen

Mit den Ticketeinnahmen wird ein Teil des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion mitfinanziert. Den größten Teil der Kosten trägt weiterhin die öffentliche Hand in Form der drei Bundesländer sowie des Bundes. Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Von der Preiserhöhung ausgenommen sind Jugendtickets, Top-Jugendtickets und ausschließlich in der Kernzone Wien gültige Tickets.