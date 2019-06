Verkehrssicherheitstag: 60 Jahre KfV

In Eisenstadt ist am Mittwoch der dritte Verkehrssicherheitstag veranstaltet worden. Das Land Burgenland, die Polizei und das Kuratorium für Verkehrssicherheit versuchen mit der Aktion, Kinder und Jugendliche auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Das Kuratorium für Verkehsservice (KfV) tourt aufgrund seines 60. Geburtstages durch Österreich und hat heute in Eisenstadt mit seinen Workshops Station gemacht. Beim dritten Verkehrssicherheitstag ging es um Themen wie Erste Hilfe oder die Auswirkungen von Drogen auf das Fahrverhalten.

„Es soll die Prävention und Verkehrssicherheit vermittelt werden, eben durch lebensnahe Anschauungen. Etwa durch einen Gurtschlitten, bei dem man erkennen kann, was Ablenkung bedeutet und wie es ist, wenn man im Blindflug unterwegs ist. Außerdem bieten wir verschiedene Sachen zum Ausprobieren an, etwa Alkomaten und ähnliches“, so KfV-Direktor Othmar Thann.

SPÖ und FPÖ froh über Zusammenarbeit mit KfV

Sicherheitsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) bezeichnet den KfV als „hervorragenden Partner“. Der Verkehrssicherheitstag sei ein Instrument, um bevölkerungswirksam auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

„So ein Tag ist wichtig, wenn es um Bewusstseinsbildung, Prävention und auch um Aufklärung darüber geht, welche baulichen Maßnahmen möglich sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, so Heinrich Dorner.