Müllverband setzt auf Nachhaltigkeit

Der schonende Umgang mit Ressourcen ist in Zeiten des Klimawandels das Gebot der Stunde. Nachhaltigkeit war auch beim Tag der offenen Tür des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) am Mittwoch in Oberpullendorf ein wichtiges Thema.

Bauschutt, Aludosen, Papier- und Plastikabfälle - die Müllberge, die wir täglich produzieren, sind beträchtlich. Der BMV nutzte den Tag der offenen Tür, um vor allem Kinder für das Thema Müllvermeidung zu sensibilisieren. „Weil sie das nach Hause tragen“, erklärte BMV-Obmann Michael Lampel. Man zeige den Kindern, was mit dem Müll passiere und wie man ihn vermeiden und richtig entsorgen könne.

ORF

Burgenland-Ziel: Klimaneutral bis 2050

Die Klimastrategie des Landes sieht vor, dass das Burgenland bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Bis dahin ist aber noch viel zu tun - auch für den Burgenländischen Müllverband. Man werde versuchen, ein neues Recycling-Zentrum zu erstellen, sagte BMV-Obmannstellvertreter Josef Korpitsch. Man müsse unbedingt mehr in Recycling investieren, um gewisse Müllströme in die richtige Richtung zu leiten.

