Sonderlandtag debattiert über Wahltermin

Die ÖVP Burgenland will den Landtag nicht erst am 26. Jänner 2019 wählen, sondern die Landtagswahl gleichzeitig mit der Nationalratswahl im September abhalten. Das ist am Mittwoch Thema eines Sonderlandtages. Danach folgt eine reguläre Sitzung.

Das Ibiza-Video mit dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sei der Grund für den Antrag, auch im Burgenland schon im September zu wählen, sagte ÖVP-Landesparteiobmann und Landtagsabgeordneter, Thomas Steiner - mehr dazu in Opposition kritisiert Wahltermin und Die Auswirkungen des Ibiza-Videos auf das Burgenland. Es müsse sofort reagiert werden, statt bis zum Jänner mit der Wahl zu warten.

Wahltermin: ÖVP und Grüne gegen Rot und Blau

„FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürtz ist ja Teil dieser Ibiza-FPÖ, wer dort mitfahren durfte, hat dazugehört und ist ein Vertrauter von Strache und Gudenus“, so Steiner. Vor zwei Wochen scheiterte die ÖVP bereits bei einem auch von ihr initiierten Sonderlandtag mit einem Misstrauensantrag gegen Tschürtz - mehr dazu in Misstrauensantrag gegen Tschürtz abgelehnt.

SPÖ und FPÖ werden mit ihrer Landtagsmehrheit dem Wunsch der ÖVP nach einem früheren Wahltermin eine Absage erteilen. Die rot-blaue Koalition werde sich von der Opposition nicht abhalten lassen, ihr Programm abzuarbeiten, sagte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon und nannte die Bio-Wende, die Pflege, den 1.700-Euro-Mindestlohn als Beispiele

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar meinte, es möge der ÖVP in Wien gelungen sein, eine erfolgreiche und beliebte Regierung und Koalition aus rein parteipolitischen Gründen in die Luft zu jagen, im Burgenland werde das der ÖVP ganz bestimmt nicht gelingen. Unterstützung für den ÖVP-Antrag kommt dagegen von den Grünen. Abgeordnete Regina Petrik ist für eine Landtagswahl zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus.

Gesetzesänderung für Schwerpunkt-BHs

Im Anschluss an die Sondersitzung folgt am Nachmittag noch eine reguläre Sitzung des Landtags. Dabei will Rot-Blau mit einer Gesetzesnovelle die Einrichtung von Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaften ermöglichen. Für die Genehmigung von Anlagen zum Schotterabbau beispielsweise sollen in Zukunft nur mehr die Bezirkshauptmannschaften Neusiedl am See und Oberwart zuständig sein. Die Serviceleistung für die Bevölkerung solle gleich bleiben, so Salamon. Auch das Naturschutzgesetz soll novelliert werden. Beide Gesetze seien Kernelemente der Verwaltungsvereinfachung und der Entbürokratisierungsoffensive der Koalition, sagte Molnar.

Mehrere Anträge der Opposition

Die Opposition brachte ebenfalls mehrere Anträge eingebracht: Die ÖVP ist etwa gegen „milliardenschwere Wahlzuckerl bis zur Nationalratswahl“. Die Grünen fordern ein Kostenlimit von maximal 500.000 Euro für die Wahlwerbung pro Landtagspartei. Gemeinsam mit Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) wollen die Grünen weiters die „unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen zur Novellierung der Landesverfassung“ einfordern. Außerdem planen die Grünen eine Initiative, wonach künftig alle Veranstaltungen des Landes ökologische Kriterien erfüllen sollen.