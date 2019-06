Strategien für nachhaltiges Leben

Der ORF startet am Mittwoch den Themenschwerpunkt „Mutter Erde - Verwenden statt verschwenden“. Auch der ORF Burgenland berichtet in den nächsten zehn Tagen über Rohstoffverschwendung und Gegenstrategien.

Um den jährlichen Rohstoffverbrauch auf der Welt zu decken, bräuchten wir nicht eine, sondern 1,7 Erden. Schon alleine diese Tatsache zeigt, dass wir in Zukunft wesentlich schonender und bewusster mit unseren Ressourcen umgehen müssen - wie, das soll im Schwerpunkt „Verwenden statt verschwenden“ gezeigt werden. Im Mittelpunkt stehen Textilien, Elektroschrott und Einwegverpackungen.

Filmemacher Werner Boote zu Gast

Dazu werden Experten, Politiker und Menschen, die sich für Projekte gegen die Rohstoffverschwendung einsetzen, zu Wort kommen. In „Mahlzeit Burgenland“ etwa wird am Donnerstag Anita Malli vom Verein Mutter Erde zu Gast sein und auch der Filmemacher Werner Boote, der mit seinem Film „Plastic Planet“ für viel Aufsehen sorgte, wird in „Mahlzeit Burgenland“ und in „Burgenland heute“ als Gast begrüßt.

Chantal Lamarre

Wir stellen aber auch burgenländische Initiativen vor, bei denen es zum Beispiel um die Wiederverwendung alter Stoffe geht oder einen Verein, der sich als Informationsdrehscheibe für „nachhaltiges und gutes Leben“ versteht. Zum Auftakt des „Mutter Erde“-Schwerpunkts gibt es Mittwochabend in „Burgenland heute“ eine Reportage vom „Tag der offenen Tür“ im Burgenländischen Müllerverband. Studiogast dazu ist Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Funksalon über Rebellen der Nachhaltigkeit

Auch der ORF Burgenland Funksalon am kommenden Donnerstag (13. Juni) steht ganz im Zeichen des Schwerpunkts „Verwenden statt verschwenden“. Kulturredakteurin Michaela Frühstück wird unter dem Motto „Im Einklang mit der Natur: Rebellen der Nachhaltigkeit“ mit Künstlern diskutieren.

Link: