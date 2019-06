Fußballakademie so erfolgreich wie nie

Die Fußballakademie Burgenland hat ihre Saison in der ÖFB-Jugendliga abgeschlossen. Die heurige Bilanz ist die beste seit der Akademieeröffnung in Mattersburg vor zehn Jahren. Ziel ist, möglichst viele Talente an den Profifußball heranführen.

Die Akademie Burgenland nahm mit einem U15-, einem U16- und einem U18-Team an der ÖFB-Jugendliga teil. Die drei Teams zusammen holten in 66 Spielen 95 Punkte geholt, das sind knapp 80 Prozent mehr als im Jahr davor. Herausragend spielte das U15-Team, das hinter Red Bull Salzburg Vize-Meister wurde.

Qualität und Teamgeist

Das Team habe im Grunde eine enorme Qualität, sagte Franz Ponweiser, seit Ende 2016 sportlicher Leiter der Akademie, über die Gründe für den Erfolg. Noch dazu habe es das Trainerteam geschafft, in einem Jahr einen unglaublichen Teamspirit neben der fußballerischen Entwicklung in diese Mannschaft hineinzubringen.

Dass die Arbeit der Akademie in Mattersburg inzwischen hoch eingeschätzt wird, zeigt auch die Tatsache, dass elf Spieler der Akademie in der Vorsaison in Nachwuchs-Nationalteams einberufen wurden. Besondere Talente würden besonders gefordert und gefördert, so Ponweiser. Man habe zum Beispiel schon darauf geschaut, dass Toptalente aus der U16-Mannschaft auch schon in der U18 zu spielen kommen.

Ponweiser schaffte es in den vergangenen Jahren auch, die Abwanderung von burgenländischen Talenten zu den Akademien in Salzburg, Wien und Graz zumindest einzubremsen. Trotzdem müsse einiges noch besser werden, sagte Ponweiser und nannte als Beispiel die individuelle Förderung von Toptalenten.

Land zahlt eine Million Euro pro Jahr

Die Erfolge machen es auch leichter, die Kosten für die Fußballakademie zu rechtfertigen. Allein eine Million Euro pro Jahr beträgt die Förderung aus dem Budget des Landes. Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ) ist gleichzeitig Chef im Aufsichtsrat der Fußballakademie Burgenland GmbH.

Die Eigentümer und Geldgeber freuten sich natürlich viel mehr, wenn tolle Platzierungen vermeldet werden könnten, so Illedits. Das sei in den vergangenen Jahren ein permanenter Aufstiegsprozess und eine tolle Leistung des gesamten Teams gewesen. Die allerbesten Spieler sollen jedenfalls schon bald beim SV Mattersburg in der Bundesliga für Furore sorgen.