Arbeitslosigkeit sinkt nur mehr leicht

Die Arbeitslosigkeit im Burgenland sinkt weiter - aber nur noch wenig: Die Zahl der arbeitslosen Burgenländerinnen und Burgenländer ist laut AMS-Statistik im vergangenen Mai im Jahresvergleich um 0,9 Prozent gesunken.

Auf dem Arbeitsmarkt verschwindet die Euphorie, die Sonne scheint aber weiterhin - so fasst das AMS Burgenland die aktuellen Arbeitslosenzahlen zusammen. 7.049 Burgenländerinnen und Burgenländer - exklusive Menschen in Schulungen - waren im vergangenen Mai arbeitslos. Das sind um 67 Personen weniger als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,1 Prozent.

Nur Männer profitieren

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Burgenland war im Mai weniger stark als im Österreich-Schnitt und es profitieren auch nicht mehr alle Gruppen: Während bei den Männern die Zahl der Arbeitslosen einmal mehr sank, stieg sie bei den Frauen und bei den Älteren an. Auch regional gibt es Unterschiede: Besonders in den AMS-Bezirken Eisenstadt und Oberwart wurde die Arbeitslosigkeit weniger, sie stieg dagegen besonders in Jennersdorf.

Bei der Zahl der Beschäftigten insgesamt gibt es nach wie vor ein Plus: Derzeit haben 109.000 Burgenländerinnen und Burgenländer einen Job. Einmal mehr gibt es auch einen Zuwachs bei der Zahl der offenen Stellen: Die Unternehmen im Burgenland sind derzeit auf der Suche nach mehr als 1.400 Mitarbeitern.