Athleten auf vier Pfoten

Das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt war am Samstag Schauplatz eines besonderen Turniers: Agility ist eine Hundesportart, bei der die Hunde möglichst schnell und fehlerfrei Hindernisse überwinden müssen.

Die Veranstaltung war der Abschluss des Seewinkel-Cups. Rund 100 Teilnehmer aus Ostösterreich und Ungarn waren am Start. Tier und Hundeführer sollen den Hindernisparcours als Team gemeinsam bewältigen - so erklärte Helmut Seidl das Ziel der Hundesportart Agility. Er war am Samstag mit zwei Hunden am Start. Ihn reize dabei, dass man mit einem Lebewesen arbeite und dass das Lebewesen nicht immer gleich gut drauf sei. So sei er beim ersten Lauf mit beiden Hunden qualifiziert worden, weil diese abgelenkt gewesen seien.

Impressionen vom Agility-Turnier Hunde und Hundeführer zeigten beim Turnier im Sonnenhof, was sie können.

Dabeisein ist alles

Nicht so gut lief ist es auch für Anja Gerevini aus Wien und ihren Hund Konsti. In Wirklichkeit sei der Lauf von A bis Z, von Anfang bis Ende schief gegangen. Man müsse aber dazu sagen, dass sie Konsti mit fünf Jahren aus einem Tierschutzheim bekommen habe, damals habe der Hund gar nichts gekonnt. Jetzt sei er zehn Jahre alt und sie sei froh, dass er mit ihr renne. "Wir waren dabei, das ist die Hauptsache, so Gerevini.

ORF

Agility sei definitiv eine Trendsportart, die boome, sagte die Leiterin des Tierschutzhauses Sonnenhof. Jeder könne mit seinem Hund mitmachen. Die Hundesportler sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Alte Bekannte und Freunde zu treffen ist für die meisten ebenso wichtig wie der sportliche Erfolg. Für die Hunde steht eindeutig der Spaß im Vordergrund.