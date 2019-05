Breite Zustimmung für Bierlein im Burgenland

Brigitte Bierlein wird die erste Bundeskanzlerin in Österreich. Bis nach den Neuwahlen im Herbst wird die 69-Jährige an der Spitze einer Übergangsregierung stehen. Im Burgenland gibt es über die Parteigrenzen hinweg eine breite Zustimmung für sie.

Lob für die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein gab es am Freitag von allen Parteien im Burgenland.

Doskozil: Österreich bekomme kompetente Bundeskanzlerin

Von Landeshauptmann und Landesparteivorsitzendem der SPÖ Hans Peter Doskozil hieß es in einer Stellungnahme gegenüber dem ORF Burgenland, dass mit Verfassungsgerichtshof-Präsidentin Brigitte Bierlein Österreich eine sehr kompetente, umsichtige und erfahrene Bundeskanzlerin bekomme. Gerade nach dieser beispiellosen Regierungskrise von ÖVP und FPÖ sei die Bestellung ein sehr vernünftiges Signal an die Österreicherinnen und Österreicher.

Steiner: Bierlein kompetente und integre Frau

„Sie ist eine kompetente und integre Frau, die das glaube ich gut machen wird und auch die Namen, die man bis jetzt von anderen Ministern gehört hat, gehen in diese gute Richtung. Ich glaube aber, dass es jedenfalls notwendig ist, so rasch wie möglich zu wählen, weil wir brauchen eine Regierung, die auch aufgrund von Wahlen bestellt werden kann“, sagte ÖVP-Landesparteiobmann, Thomas Steiner.

Petschnig: „Verfassung bei ihr in besten Händen“

„Ich glaube, dass ist die richtige Antwort auf Proponenten, die mit dem Begriff Staatskrise und dergleichen gespielt haben. Ich glaube, dass die Verfassung und die rechtmäßige Funktionsfähigkeit der Bundesorgane bei ihr in besten Händen sind“, sagte Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

Petrik: "Erwarte, dass sie weiterhin Gespräche mit allen Fraktionen sucht

„Ich erwarte, dass sie auch weiterhin mit allen Fraktionen das Gespräch sucht, ich nehme an, das wird sie tun. Ich wünsche mir eine Bundesregierung, die den aktuellen Herausforderungen gut gewachsen ist, das traue ich ihr zu und ich wünsche mir natürlich, dass sie auch dort weiterhin den Blick auf die Frauen hat. Auch in der Bundesregierung sollte eigentlich das abgebildet sein, was man auch so im Volk findet, nämlich viele Frauen“, so Grünen-Chefin Regina Petrik.

