„haydn 210“ in Eisenstadt

Am Freitag jährt sich der 210. Todestag von Joseph Haydn. Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt nimmt das zum Anlass und würdigt den großen Komponisten mit der Veranstaltung „haydn 210“.

Im Haydnkonservatorium in Eisenstadt wird man am Freitag das Werk von Joseph Haydn auf vielfältige Weise würdigen. Geplant sind sowohl Konzerte im Konservatorium als auch Live-Einspielungen und Video Clips aus Ungarn, Rumänien, Italien Spanien und England. Sechs europäische Kunstinstitutionen beteiligen sich an diesem Event.

„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“

„Die Idee war deshalb am 210. Todestag etwas zu machen, was auch mit seinem Charakter und seinem Leben zusammenhängt. Aufgrund seines berühmten Ausspruches ‚meine Sprache versteht man durch die ganze Welt‘ wollten wir auch die ganze Welt zu uns holen, beziehungsweise auch in die ganze Welt hinaus senden“, sagte der Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums Tibor Nemeth. Zu hören sein werden bei „haydn 210“ nicht nur klassische Haydn Kompositionen, sondern es wird auch Innovatives und Zeitgenössisches dargeboten.

Kunst, Tanz und elektronische Musik

„Wir werden auch Tanzperformance, elektronische Musik haben, Sepp Laubner wird ein Bild dazu malen. Wir haben auch vor die Abschiedssymphonie von hinten nach vorne zu spielen und ein Bildhauer wird zeitgleich im Innenhof des Haydnkonservatoriums eine Büste aus einem Eichenstamm mit der Motorsäge herausschneiden“, so Nemeth. Durch das Programm führt Schauspieler und Sänger Adi Hirschall. Das Event „haydn 210“ startet am Freitag um 11.00 Uhr.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei überzeugt davon, dass dieses internationale Event den unerschöpflichen Einfallsreichtum und die Originalität Haydns sehr gut widerspiegeln werde.

Eisenstadt stelle heuer Haydn in den verschiedensten Facetten in den Mittelpunkt. Einen großen Schwerpunkt bilde die Musik, zudem biete Eisenstadt aber noch mehr Aktivitäten an. Man könne sagen, die ganze Stadt sei Haydn, bilanzierte der Bürgermeister von Eisenstadt Thomas Steiner (ÖVP).