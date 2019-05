Sieggraben: Christbäume durch Hagel geschädigt

Das Unwetter vor zweieinhalb Wochen im Bezirk Mattersburg - Hagel und starker Regen - hat vielerorts Spuren hinterlassen. In Sieggraben schädigte der Hagel die Triebe der Christbäume, was den Christbaumproduzenten viel Arbeit beschert.

Karl Bauer baut in Sieggraben auf acht Hektar an die 48.000 Christbäume an, ungefähr die Hälfte davon wurde durch das Unwetter beschädigt, erzählte der Christbaumproduzent. „Ein Hagel zu der Zeit des Austriebs der Bäume ist ein Riesenproblem, weil die neuen Triebe, die sehr weich sind, durch den Hagel sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie werden abgeschlagen und dadurch wird der Baum komplett unförmig“, erzählte Bauer.

Karl Bauer

Bäume müssen über mehrere Jahre gestutzt werden

Die Christbäume wachsen zwar trotzdem, haben aber eine weniger hohe Qualität, weil sie nicht so gerade und schön heranwachsen. Jeder Baum müsse behandelt, etwa gestutzt werden, und das über mehrere Jahre, sagte Bauer.

ORF

„Man muss wirklich versuchen die Triebe die fehlen auszugleichen, dass man rundherum die Triebe so weit abnimmt, dass der Baum zumindest seine Gleichmäßigkeit behält. Man muss auf jeden Fall zwei bis drei Jahre an den Bäumen arbeiten, jedes Jahr zurechtschneiden und was aus dem Baum dann wirklich wird, weiß man im Vorhinein nicht“, so Bauer. Versicherungen gäbe es zwar, die Prämien seien aber sehr teuer, da der Wert der Bäume mit jedem Jahr steigen würde.

